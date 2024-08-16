Merkez Bankası, Temmuz 2024 yayını ile birlikte fiyat değişimlerindeki hareketleri aylık bazda ve böylece daha zamanlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Temmuz 2024 yayını ile birlikte fiyat değişimlerindeki hareketleri aylık bazda ve böylece daha zamanlı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı.

Eski yöntemde 2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait veriler birleştirilmekte ve bu veri setiyle hesaplanan endeks Mayıs 2024 endeksi olarak yayımlanmakta iken yeni yöntemde Mayıs 2024 endeks değeri sadece mayıs ayı verisi kullanılarak hesaplanıyordu.

Yeni yöntemin eski yöntemden farklılaştığı diğer bir husus ise, düzeylerden ülke seviyesine çıkılırken kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımı. Eski yöntemde ağırlıklandırma yaparken “satış adedi ve konut değeri” esas alınırken, yeni yöntemde “hanehalkı sayısı ve konut değeri” kullanılıyor. Bu sayede, satış adetlerindeki deprem vb. bölgesel şoklar nedeniyle ortaya çıkabilecek oynaklıkların ağırlıklar üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmış oldu.

Yeni hesaplama yöntemi ile üretilen sonuçlara göre, 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,32 seviyesine yükselen KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı ve reel olarak yüzde 14,3 oranında azaldı.

Söz konusu geliştirmenin, politika yapıcıların, piyasa profesyonellerinin ve kamuoyunun konut piyasasındaki gelişmeleri zamanlı olarak izlemesine ve değerlendirmesine katkı sunması bekleniyor.