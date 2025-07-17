Yapılan paylaşıma göre, ülke genelinde düzenlenen uygulamalarda 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Denetimlerde 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 572 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, 27 binden fazla personelin görev aldığı uygulamalar, 5 bin 673 ayrı noktada gerçekleştirildi. Ekipler, 4 binin üzerinde metruk bina, 8 binin üzerinde umuma açık iş yeri, 446 terminal ve 5 bin 551 alanı denetleyerek toplamda 18 bin 390 farklı noktada kontrol sağladı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecinin başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, Türkiye’nin göç yönetimi konusunda insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz verilmeden tüm dünyaya örnek bir model sunulduğunu ifade etti.