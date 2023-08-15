İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde yer alan Silandro kasabası, uzun bir süre sonra tekrar adını üzücü bir olayla duyurdu. Kasaba, son 50 yıldır bir cinayet yaşamamıştı, ancak yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı bu huzur dolu yerleşim birimi, şimdi genç bir kızın ölüm haberiyle sarsıldı. 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl adlı genç kızın hayatı, kasabanın sessizliğini yırtan bir cinayetle son buldu.

Celine, Silandro'da bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordu. Bir gün eve gelmemesi üzerine endişelenen annesi, kızının izini kaybetmişti. Genç kızın annesi, polise haber verdi ve kızına ulaşmaya çalıştı. Ancak Celine'in hayatı sona ermişti. Daha önce eski erkek arkadaşı olan Ö.Ç'nin tehditlerine ve şiddetine maruz kaldığını belirten Celine, bu endişe verici durumu polise ihbar etmişti.

Polis ekipleri, Celine'in ölümünün ardındaki sırları çözmek için harekete geçti. Ancak cinayetin şüphelisi olarak gösterilen Ö.Ç, polise kapıyı açmadı. Polisler, içeri girmek için kapıyı kırmak zorunda kaldılar. Celine'in boğazında bıçak yaralarıyla cansız bedeni, eski sevgilinin evinde bulundu. Ö.Ç, olay yerinden kaçmaya çalıştı, ancak Avusturya sınırına yakın Resia'da yakalandı. Polisin, kaçarken Ö.Ç'nin aracının lastiklerine ateş ettiği belirtildi.

Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, "Bu durum karşısında şok içindeyiz. Hala olanları kabullenmekte zorlanıyoruz. Hatırladığım kadarıyla son 50 yılda böyle bir cinayet yaşanmamıştı. Aileyi başsağlığı dileklerimizle birlikte bırakıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Kasabanın sakinleri, bu trajik olayın yarattığı üzüntü ve endişe içerisinde kalmış durumda.