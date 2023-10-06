Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Ulu Çınarlar" projesi çerçevesinde emekli din görevlileri ziyaretleri gerçekleşiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı toplumun her kesimine hitap edebilmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlatılan "Ulu Çınarlar" projesi ile Pazaryeri Bozcaarmut Köyü’nde ikamet eden Mustafa Eldemir ziyaret edildi. Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik ve İlçe Vaizi Sadi Temiroğulları ile Bozcaarmut Köyü Camii görevlisi İsmail Polat ziyarete eşlik etti. Yapılan ziyarette Mustafa Eldemir’in bilgi ve tecrübelerini dinlediler. Ardından Müftü Dr. Şerif Gedik Mustafa Eldemir’e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.