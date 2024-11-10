Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılında Bakırköy’de anma töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ardından Kaymakamlığın düzenlediği anma programına ve İBB’nin Florya Kent Ormanı’nda düzenlediği ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne katılarak ebedi anının yaşatılması için fidan dağıttı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılında Bakırköy’de birçok anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma törenine Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te iki dakikalık saygı duruşu, İstiklâl Marşı’nın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle tören sona erdi. Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakamlığın Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi’nin hazırladığı ‘Atatürk’ temalı resim sergisi ve müzik dinletisine katıldı.

İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü’nün Florya Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlediği ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne de katılan Başkan Ovalıoğlu, kent ormanında yetiştirilen fıstık çamı fidesini dağıtarak ebedi anının yaşatılması için katkıda bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün ülkemizin dört bir yanında Atamızı özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onun aziz hatırasına duyduğumuz bu derin hisler, vefatından bugüne, nesilden nesle, kalpten kalbe taşınıyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki; Atatürk yalnızca bir devlet kurucusu değil bir medeniyet mimarıdır. Bu topraklarda aklın, bilimin ve özgür düşüncenin temellerini atan Atamız, karanlık bir dönemde aydınlanmanın meşalesini yaktığı için ona minnettarız. Türk milletinin zekâsına ve becerisine inanarak, daha güzel bir gelecek kurma yolunda bizlere sonsuz bir güven ve cesaret yüklediği için ona minnettarız. Ve en çok da eğitimi, sporu, kültür sanatı ve bilimi yarınlara ulaşmanın köşe taşları görüp, bu vizyonla cumhuriyeti gençlere emanet ettiği için ona minnettarız. Atamız, yeri doldurulamaz fikirleri, dünyanın örnek aldığı idealleriyle, gençlerimizin pırıl pırıl zihinlerinde güzel bir gelecek umudunu diri tutup ışık saçıyor ve bugün de yol gösteriyor” diye konuştu.