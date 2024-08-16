Uludağ’ın eteklerindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Uludağ’ın eteklerinde bulunan merkez Bursa’nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesiyle durum orman, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızlıca gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, takviye olarak arazözler de bölgeye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangının bulunduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.