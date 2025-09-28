Bursa Uludağ yolunda doğayla iç içe yaşanan unutulmaz bir an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Uludağ yoluna inen bir tilki, oradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. Aracından inen vatandaş, tilkiye yaklaşarak onu eliyle besledi ve dakikalarca sevgi gösterisinde bulundu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tilkinin ürkmeden yaklaşması, vatandaşın elinden yiyecek alması ve ardından uzun süre sevilmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, "İnsanlık ölmemiş", "Doğayla böylesine iç içe olmak ne güzel" gibi yorumlarla olaya duydukları hayranlığı dile getirdi. Bazı doğa gönüllüleri ise yabani hayvanlarla temasın dikkatli yapılması gerektiğini hatırlatarak, hem insan hem hayvan sağlığı açısından temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Uludağ bölgesi, zengin yaban hayatı ile biliniyor. Tilkiler, sincaplar, yaban domuzları ve çeşitli kuş türleri sıkça gözlemleniyor. Uzmanlar, bu tür karşılaşmalarda hayvanlara zarar vermeden ve onları ürkütmeden yaklaşmanın önemine dikkat çekiyor.