Bilecik’te bulunan bir üst geçit bakımsızlıktan adeta çürürken, kopan parçaları tehlike saçıyor.

Bilecik’te trafiğin yoğun olduğu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında yer alan ve bakımlarını belediyenin yaptığı üst geçit tehlike saçıyor. Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerini birbirine bağlayan üst geçidin kaplamalarının yerinden koptuğu görülürken, bazı kaplamalarından uçlarından çıkması tehlikeye yol açıyor.

Belediyeye tepki

Vatandaşlar yetkililerin bir an önce belediyenin bu konuya el atmasını isteyerek, parçaların üzerilerine düşmesinden korktuklarını söyledi.