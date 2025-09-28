

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu sokak üzerinde seyir halinde olan Furkan G.(28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile Divan sokak üzerinde seyir halinde olan Uğur T.(19) yönetimindeki 16 ANM 959 plakalı cip iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu cip takla atarak ters durdu. Kaza da sürücüler ile cipte yolcu konumunda bulunan Rabia T.(16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT