Meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrenciler, özellikle yapay zeka destekli bölümlerden mezun olduktan sonra işsiz kalmıyor. Diplomasını alır almaz iş sahibi olmak isteyen öğrenciler özellikle bu alana yöneliyor.

Meslek yüksekokulları, firmaların ara eleman açığını kapatmak için eğitimlerini geliştirirken, bu okullardan mezun olan öğrenciler, diploma sahibi olur olmaz çalışma hayatının kapısını aralıyor. Firmaların eleman talepleri, mezun olur olmaz iş imkanının sağlanması, öğrencileri özellikle yapay zeka destekli eğitime yöneltiyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu, sağlık ve teknik bilimler alanında açtığı 23 programla öğrencileri iş gücü piyasasına hazırlıyor. Yapay zeka uyumlu dersler ve yeni açılan dijital sağlık bölümleriyle mezunlara anında istihdam şansı sunuluyor.

İş gücü piyasasına uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Akdemir, yeni açılan "Dijital Sağlık Sistemleri, Tıbbi Veri İşleme ve Sağlık" programlarının sektörde büyük bir ihtiyaca karşılık geldiğini vurguladı.

"Sektörün bu bölümlere ihtiyacı bulunuyor"

Öğrencilerin yapay zeka derslerini zorunlu olarak aldıklarını ve bu eğitimin tamamlanmasının ardından mezun olunduğunu belirten Akdemir, "Temel misyonumuz, hızla değişen iş gücü piyasasına, teorik bilgilerini pratik becerilerle harmanlayabilen, yapay zeka ile uyumlu çalışabilen aranan elemanlar yetiştirmektir. Beş program daha ekledik. Bunlardan üçü, YÖK tarafından bize tavsiye edilen Dijital Sağlık Sistemleri, Tıbbi Veri İşleme ve Sağlık programlarıdır. Bu bölümlerin ihtiyaca uygun olduğunu düşünüyoruz, mezun olduklarında bu alanlarda hızlıca istihdam edileceklerdir. Sektörün de bu bölümlere ihtiyacı bulunuyor, çünkü her şey artık yapay zekayla şekilleniyor. Öğrencilerimiz, yapay zekâ derslerini zorunlu olarak alıyor ve bu eğitimi tamamlayarak mezun oluyor" dedi.

"İstihdam oranları çok yüksek"

Sağlık, bilişim, otomotiv gibi alanlarda meslek yüksekokulu mezunlarının öne çıktığını ifade eden Yasemin Akdemir, "Başarımızın temelinde 3 unsur bulunuyor; güçlü akademik kadro, uygulamalı eğitim imkanı ve sektörle iş birlikleri. Öğrencilerin bizi tercih etmesinin sebebi mezunlarımızın istihdam oranının yüzde 97’ye yakın olmasıdır. Sağlık, bilişim, otomotiv gibi alanlarda meslek yüksekokulu mezunları öne çıkıyor, çünkü yapay zeka bazı alanlarda henüz yeterli değil ve bu alanlarda insan eliyle yapılması gereken işler bulunuyor. Aldıkları eğitim sayesinde mezunlarımız bu açıdan çok avantajlı oluyor" diye konuştu.

Ulusalda büyük iş birlikleri

Yüksekokulun ulusal anlamda, sektörle çok ciddi ve kapsamlı protokollerinin bulduğunu söyleyen Yasemin Akdemir, "Her yaz döneminde kariyer festivalleri yapılıyor ve sektördeki firmalar öğrencilerle buluşturuluyor. Ders planlarımız da bu firmalarla birlikte hazırlanıyor. Böylece öğrencilerimiz mezun olmadan önce sektördeki güçlü firmalarla iletişim kuruyor ve onları tanıyor. Öğrencilerimiz, yapay zeka dersleri alarak dijital sistemlerde yapay zeka ile birlikte çalışmayı öğreniyor. Programların kurulumu, bakımı ve denetimini yapabilecek yetkinlik kazanıyorlar. Bu durum, mezunlarımızın iş gücü piyasasında hızlıca işe girmesini sağlıyor. Meslek yüksekokulunun en büyük avantajı, öğrencileri hızlıca iş gücü piyasasına hazırlayabilmesidir. Lisans mezunları da donanımlı olsa da eğitim süresi daha uzun sürüyor. Meslek Yüksek Okulu özellikle Tele Sağlık Teknikerliği, Dijital Sağlık Sistemleri ve Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programlarında hem yapay zeka ile çalışabilecek hem de olduklarında kolay iş bulabilecek öğrenciler yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.