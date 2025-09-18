Kocaeli’de kadınların sosyal yaşamına ve üretim gücüne katkı sağlayacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Başiskele’de inşaatı devam eden Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası, tamamlandığında kentte bir ilk olma özelliğini taşıyacak. Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde yükselen projede, 100 metrekarelik alanda Gün Evi, 120 metrekarelik alanda ise Kadın El Emeği Mağazası yer alacak. Gün Evi’nde mutfak, mescit ve WC bulunacak; kadınların bir araya gelip sosyal etkinliklerini gerçekleştirebileceği ferah bir ortam sağlanacak. Kadın El Emeği Mağazası ise el işi ürünlerinin sergileneceği ve satışa sunulacağı bir alan olacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenildi. İlçede kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırması beklenen proje, tamamlandığında bölgeye hem kültürel hem de ekonomik açıdan katkı sağlayacak.

"Kadınlarımız güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa milletimiz güçlü olur"

İlçeye büyük değer katması beklenen projenin kısa bir süre sonra tamamlanması ve hizmete sunulması beklenirken, inşaat çalışmalarını takip eden Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, "Kadın, ailenin temeli; toplumun vicdanı, emeğin en bereketli sahibidir. Başiskele’mizde yükselen Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası ile kadınlarımızın üretim gücüne, sosyal hayattaki varlığına ve emeğin bereketine yeni bir alan kazandırıyoruz. Burada hem el emeği göz nuru ürünler değer bulacak, hem de kadınlarımız bir araya gelip dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek. Kadınlarımız güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa milletimiz güçlü olur" ifadelerine yer verdi.