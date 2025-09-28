Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile evinde oynayacağı mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü saat 22.00’de İngiliz takımı Liverpool’u konuk edecek. UEFA, karşılaşmayı yönetecek hakemleri açıkladı. RAMS Park’ta oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi de Jeremy Stinat olacak. Karşılaşmada VAR’da Jerome Brisard, AVAR’da da Mathieu Vernice görev yapacak.