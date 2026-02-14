Kaza saat 23.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Hazine sokak ile Hasköy yolu sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Whatsapp Image 2026 02 14 At 23.48.25Hazine sokakta seyir halinde olan Sürücü Ümran M.(64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı minibüs, Hasköyyolu sokaktan çıkan sürücü Hümeyra A.(24) yönetimindeki 16 EY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Whatsapp Image 2026 02 14 At 23.48.25 (1)Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y.(18), Betül Y.(27), Elif Y.(23) ve minibüsteki yolcular İbrahim Y.(30), Nilgün B.(51), Celalettin K.(54) ile Rahime K.(44) yaralandı.

Blur 1-1Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Blur 2-1Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç