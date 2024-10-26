Uludağ Milli Parkı’nın muhteşem ormanlarıyla çevrili Kirazlıyayla’da, doğanın tam kalbinde yer alan Swissotel Uludağ Bursa, 1940’lı yıllarda olduğu gibi günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor.

Anıtkabir’in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından 1946 yılında Kirazlıyayla Sanatoryumu olarak tasarlanan kompleks, köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Bursa’nın en değerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun restorasyonu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından tamamlanırken, konaklama hizmeti Swissotel Uludağ tarafından sağlanıyor. Konuklarına beden ve ruh sağlığını güçlendiren, stresi azaltan ve sakinleştiren doğasıyla bağ kurmaya davet eden Swissotel Uludağ, yıllar önce olduğu gibi 5 yıldız konforuyla şifa dağıtıyor.

5 yıldız konforunda detoks

Kirazlıyayla Senatoryumu’nun Swissotel Uludağ Bursa ile geleceğe ışık tuttuğunu kaydeden Swissotel Uludağ Bursa Genel Müdürü Ufuk Demir, “Bu proje çok önemli, binamız tarihi bir bina. 1940 yılında Anıtkabir’in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından sanatoryum olarak planlanmış. 1900’lü yılların başlarında “Tüberküloz” hastalığının yaygın olması sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkiye’de bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada verem savaş hastanesi en iyi nerede kurulabilir diye bir heyet kuruluyor. Bu heyet ise Türkiye’de 2 yer belirliyor. Bir tanesi 1923 yılında İstanbul Heybeliada Verem Savaş Hastanesi’dir. 1940’lı yıllarda da bu yapı inşa ediliyor. Buranın seçilme nedeni öncelikle bulunduğu rakım ve sahip olduğu doğal zenginlikler. Burası 1500 rakımda ve gördüğünüz üzere ormanlık alanda. Bu alan, hem verem hastalığı için hem kalp damar hastalığı için en ideal rakım olarak kabul ediliyor. Oksijen seviyesi dolayısıyla vücuda kaliteli oksijen giriyor. Konuklarımız için fiziksel yenilenme imkanı sunan tesisimizde konaklayan hastalar da doğal bir iyileşme sürecine giriyor. Tarihi niteliği ve bölgesel cazibesi açısında böyle bir yapıya sahip bir bina olunca da standart bir Swissotel konforunun ötesine de geçerek biraz daha iddialı girip dört mevsim sağlık oteli şeklinde hizmet sunuyoruz. Misafirlerimiz burada sabahları sağlık yürüyüşünün yanı sıra, nefes terapileri ve orman banyoları yapıyor. Tesisimizin yan tarafında güneşlenme terasları var ki kuruluş zamanında projelendirildiği gibi aynı hizmeti sağlıyoruz. Aynı zamanda bulunduğumuz bölge aslında gıda ve içecek anlamında da bir şifa kaynağıdır. Bölge Kirazlıyayla olarak geçiyor. Burada yetişen kırmızı meyveler antioksidan özelliklerine sahip ve burada oldukça fazla bulunuyor. Biz de misafirlerimize bu tip zengin karışımları sunuyoruz. Bölgedeki yetiştiricilerden temin ettiğimiz sağlıklı hayvansal ve bitkisel doğal gıdalar, özgün mutfak konseptimizin menülerinde şeflerimize ilham kaynağıdır. 1940’lı yıllarda şifa amaçlı inşa edilen bu güzel yapı ve önemli eser Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın vizyonu ile Bursa Business School kampüsü olarak önemli zirve ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ederken, 5 yıldızlı sağlık oteli hizmeti ile şifa dağıtmaya da devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Tatil yaparken zihinsel ve bedensel bir detoks deneyimi yaşayabiliyorsunuz”

Detoksun mevsimi olmadığını fakat Swissotel Uludağ Bursa’da eşsiz kar tatili ile birlikte ayrı bir keyif verdiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Gamze Akbaş, “Pürovel Spa’da misafirlerimiz ıslak alan kullanımı yapabiliyor. Bu ıslak alan içinde açık ve kapalı havuz, sauna, buhar, şok, macera duşu ve Türk hamamı yer alıyor. Bunun dışında ise tuz odası kullanımı yapabiliyorlar. Bunların hepsinin dışında Swissotel’de Mountain Kliniğimiz var. Kliniğimizde yüksek teknolojili detoks cihazlarımız var. Bunlar hem zayıflamaya hem stres atmaya yönelik meditasyon ve terleme deneyimi ile toksinlerinizi atabileceğiniz cihazlardır. Bunların hepsi alındığında misafirlerimizin bütüncül bir sağlık deneyimini sağlıyoruz. Uludağ hem lokasyonu hem de eşsiz tarihi dokusu ile yüksek oksijen seviyesi ile temiz oksijen alabileceğiniz bir yer. Eşsiz doğası ve temiz havası sayesinde aslında şifayı maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Aslında bir detoks ve arınmanın bir mevsimi yok. Her mevsimde kendinize belli bir zihinsel ve bedensel rahatlama süresi ayırabilirsiniz. Uludağ’da olduğumuz için kışın ayrı bir keyfi var. Hem kar tatili yaparken hem de zihinsel ve bedensel bir detoks deneyimi yaşayabiliyorsunuz” dedi.