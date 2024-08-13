Osmangazi Belediyesi, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) ile iş birliği yaparak “Köylerde Bilim Buluşması” etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte binlerce Bursalı, perseid meteor yağmurunu gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik, halkın bilime olan ilgisini artırmak amacıyla Dağ yöresi köylerinden Tuzaklı Mahallesi'ndeki piknik alanında gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla ay gözlemi yaptı ve ardından Amatör Astronom Cem Özkan'ın ışık kirliliği ölçümüne tanıklık etti. Ayrıca, Astronom İlhan Vardar, Yüksek Astronom Fevzi Çetin ve Amatör Astronom Arif Bozdemir, katılımcılara göktaşları, perseid meteor yağmuru, okul dışı öğrenme ortamları ve gökyüzü tanıtımı gibi konularda bilgi verdi.

Etkinlik, uzay temalı bir müzik konseri ile başladı ve gece boyunca devam etti. 23.00 ile 00.00 saatleri arasında teleskoplarla Satürn gözlemi yapılırken, Tuzaklı piknik alanını dolduran vatandaşlar perseid meteor yağmurunu heyecanla izledi. Her göktaşı görüldüğünde katılımcılar alkışlarla bu doğa olayını kutladı.

Etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, BAAK Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, Astronom İlhan Vardar, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, Amatör Astronom Arif Bozdemir ve çok sayıda Bursalı vatandaş katıldı.

Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilimin insanlığın en büyük rehberlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Gökyüzündeki olağanüstü doğa olayını izlerken, evrenin büyüklüğünü ve bizim mütevazı yerimizi bir kez daha idrak ediyoruz. Bilimi köylerimize taşımaya devam edeceğiz. Bu etkinlikle gençlerimizi ve köy halkımızı bilim ışığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Gökyüzüne bakarken bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım. Bilimle aydınlanmış bir toplum olma yolunda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

BAAK Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan ise, toplumu bilimle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Astronomi, 7'den 77’ye herkesin var oluşuna dair temel sorgulamalar yaptığı bir alan. Bu yüzden astronomiyi seçtik ve Osmangazi Belediyesi ile iş birliği yaparak bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlik serisinin ilkiydi ve çok güzel geçti. Katılımcılar meteor yağmurunu çıplak gözle izleyerek büyük keyif aldılar" ifadelerini kullandı.

Bu etkinlik, Osmangazi Belediyesi’nin bilimi halkla buluşturma misyonu çerçevesinde düzenlenen ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan başarılı bir girişim olarak öne çıktı.