Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu trafiğe kapadı. Güvenlik gerekçesiyle ekiplerce araç geçişine izin verilmezken, olay yerine sevk edilen belediye ve karayolları ekipleri temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulunurken, yolun ne zaman yeniden trafiğe açılacağına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, bölgede yeni heyelan riskine karşı incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA