Abdulkadir Uraloğlu, 5G sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, teknolojinin 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen ilan edileceğini duyurmuştu. Uraloğlu, 1 Nisan 2026’dan itibaren 81 ilde 5G altyapısının aşamalı olarak hizmete alınacağını, iki yıl içinde ise ülke genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti. Bakan ayrıca, yeni nesil teknolojinin yalnızca iletişim hızını artırmakla kalmayıp, birçok sektörde köklü değişimlere yol açacağını vurguladı.

"HAYIRLI OLSUN"

5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G’nin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin 5G’ye geçişinin temelini attı. Cumhurbaşkanı “5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

"SİBER GÜVENLİK ÖNEMLİ"

Değerli kardeşlerim günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve sadece belirli bir toprak parçasıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında meydan gelen gelişmeler klasik anlamdaki egemenliği aşındırmıştır. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarını hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerini almak zorundasınız. Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır.

"MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremize meydana gelen çatışmalar siber güvenliğin önemini bize bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikra, ekonomik bağımsızlık, dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde, hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı ve verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir. 5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. 5G teknolojisi Türkiye’nin rekabet gücü artacak. Dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek.

"23 YILDA ALTYAPISINI HAZIRLADIK"

Nitekim son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık. Dijital dönüşümde attığımız stratejik adımlarla ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkardık. Bu süreçte bir yandan dijital hız ve kapasitemizi artırırken diğer yandan güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık. 2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 2025 yılının 3. çeyreği itibarıyla 657 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı dönemde geniş bant internet abone sayımızı 3 binden 98 milyona, mobil telefon abone sayımızı ise 23 milyondan alıp neredeyse 100 milyona çıkardık. 55 milyondan fazla vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetlerini kullanıyor. Hâlihazırda Türkiye'de mobil ve sabit hatlardan 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleşiyor. Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresi ile Avrupa'da birinci sıradayız.

"2 SENEDE HER YERE SUNACAĞIZ"

Kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye’nin dört bir yanını 5G alt yapısı ile donattık. 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G’yi 2 senede her yere sunacağız. Yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. Velhasıl, önümüzde konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, mühendislerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"İLETİŞİM ŞEKİL DEĞİŞTİRECEK"

Şebeke alt yapımızda mümkün olan yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. 5G ile iletişim hızımız öncekine göre tam 10 kat artıyor, gecikme süresi 1 milisaniyeye kadar düşüyor. 5G ile iletişim şekil değiştirecek. OSB'lerde, limanlarda, büyük tesislerde 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Ulusal markalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü daha da pekişecek. Eğitimde artırılmış gerçeklik daha fazla kullanılacak. Akıllı tarım uygulamasıyla yüksek verimli bir üretim sağlanacak. 5G ile yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz.

5G NEDİR?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı tanıyacak. Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak.

5G’nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.

KAPSAMA ALANI NASIL OLACAK?

5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor. Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'deki telefonların 4'te biri kadarı 5G uyumlu telefonlardan oluşuyor.