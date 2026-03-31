Balıkesirli duayen gazeteci ve köşe yazarı Mustafa Koçal hayatını kaybetti. Balıkesir'de Demokrat Parti'de yıllarca yönetim kurulu üyeliği ve idarecilik de yapan Mustafa Koçal 86 yaşında yakalandığı amansız hastalıktan dolayı vefat etti.

Usta gazeteci ve siyaset adamı Mustafa Koçal'ın cenazesi öğle namazına müteakip Balıkesir Karesi Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Koçal'ın cenaze namazına Karesi Belediye Başkanı MesutAkbıyık, Demokrat Parti İl Başkanı Işın Şen Gümüşyay, Sivil Toplum Oda Başkanları, parti üyeleri ve vatandaş cenaze namazına katıldı.