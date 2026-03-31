İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor. 14 farklı branş ve 73 kategoride 80 okulumuz, 600’ü aşkın takım ve toplamda 4 bini aşkın öğrenci, sporun birleştirici gücüyle buluşuyor.

İnegöl’ün en kapsamlı spor organizasyonunda ramazan ayı öncesi; basketbol, satranç, dart, güreş, spor tırmanış ve oryantiring olmak üzere 6 branşta turnuvalar sona ermişti.

Ramazan ayında verilen aranın ardından, heyecan bugün yeniden başladı.

BİLEK GÜREŞİNDE 20 OKULDAN 147 ÖĞRENCİ YARIŞTI

İlk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne olan 9. Okullar Arası Spor Festivalinde bugün 7’nci branş olan bilek güreşinde öğrenciler kıyasıya bir mücadele verdi. Akhisar Spor Salonunda sabah 10.00’da başlayan bilek güreşi müsabakaları tamamlandı.

Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen bilek güreşi müsabakalarına 20 okuldan toplam 147 sporcu katıldı.

ŞAMPİYONLAR KUPA VE MADALYALARINI TÖRENLE ALDI

Bilek güreşi müsabakalarının tamamlanmasının ardından Akhisar Spor Salonunda ödül töreni düzenlendi. Kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ile meclis üyelerinden aldılar.