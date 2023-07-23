Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde bulunan Balaban mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yıldırım ilçesi Uludağ’ın eteklerindeki Balaban mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler gelerek alevlere müdahale etti. Helikopterle alevlere havadan müdahale edilirken Karapınar’daki gölden su alması vatandaşların kameralarına yansıdı.

Ayrıca ekiplerin haricinde vatandaşlar da alevleri söndürmek için canla başla çalışıyor.