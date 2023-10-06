Uludağ’ın eteklerinde Zeyniler Köyü’ne yakın bölgede yaşayan anne ayı ve yavruları vatandaşlar tarafından besleniyor. Geçtiğimiz kış dünyaya gelen yavru ayılar hayli büyürken, bu durum vatandaşları da şaşkına çevirdi. Gemlik Kurşunlu’da ise bir su samuru vatandaşlar tarafından balıkla beslendi. İki ayrı olay da renkli görüntüler oluşturdu.

Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler Köy yoluna ormandan gelen ayı ailesi maskot olmuştu. Z yolu olarak tabir edilen bölgede sürekli vatandaşlara yakınlaşan ve Bursalıların maskotu haline gelen anne ayı ve yavrularının ziyaretçileri bitmiyor. Kış ayından bu yana bulunduğu Z yoluna yakın yerlerde dolaşan yavru ayılar, çöp konteynırlarında yemek ararken, yavruların büyüdüğünü gören vatandaşlar ayılara araçlarıyla yakınlaşıp izledi.

Öte yandan Gemlik Kurşunlu’da teknelerin arasında kıyıya vuran su samurunu gören bir vatandaş sevimli samuru balıkla besledi. O renkli anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.