Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen 19’uncu Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Yapı-Koruma Kategorisi Büyük Ödülüne layık görülen Seddülbahir Kalesinde ödül plaketi törenle yerine asıldı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Seddülbahir Kalesi’nde gerçekleşen törende 1997-2023 yılları arasında projede emeği geçen mimar, mühendis, sanat tarihçisi ve akademisyenler katıldı. Etkinlikte proje müellifleri Arzu Özsavaşçı, Burak Dolu ve Cemil Aktaş ile bilimsel danışma kurulu üyeleri Lucienne Thys-Şenocak, Rahmi Nurhan Çelik ve Gülsün Tanyeli konuşma gerçekleştirdi. TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkan Vekili Zeynep Eres Özdoğan ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ödül plaketini Seddülbahir Kalesi Müzesine beraber astı. Bu ödül, Seddülbahir Kalesi’nin korunarak yaşatılmasının bir sembolü olarak tarihî duvarda yerini aldı.