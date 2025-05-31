Elektrik Sokak’ın bu yıl bayram öncesi trafiğe kapatılmamasının hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirten Çiçek, alınan karara tepki gösterdi.

"EKONOMİK SIKINTIYA BİR DE BU KARAR EKLENDİ"

Açıklamasında ülke genelindeki ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Hüseyin Çiçek, İnegöl esnafının da yüksek enflasyon, artan maliyetler ve daralan alım gücü nedeniyle zorlu bir bayram dönemine girdiğini vurguladı. Çiçek, "Ancak bu zorluklara İnegöl Belediyesi’nin aldığı kararla bir yenisi daha eklenmiş oldu," dedi.

"ELEKTRİK SOKAK ESNAFI HÜSRANA UĞRADI"

Her yıl geleneksel olarak Kurban Bayramı öncesi yaya alışverişine açılan Elektrik Sokak’ın bu yıl araç trafiğine açık bırakıldığını belirten Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Esnaf çarşının cazibe merkezi haline getirilmesini beklerken, bırakın cazibe merkezini, Elektrik Sokak esnafı aldığı haberle hüsrana uğradı. Geçmiş bayramlarda yaya önceliği tanınan ve böylelikle alışveriş hareketliliği desteklenen bu sokak, bu yıl araç trafiğine açık bırakıldı. Bu duruma, ‘Eski köye yeni adet mi desek, ya da madem yüzme bilmiyordun, niçin çıktın kavak ağacına’ mı desek… Neden böyle bir değişiklik yapıldı, maalesef anlamış değiliz.”

“VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ, ESNAFIN İŞİ RİSKE ATILIYOR”

Çiçek, araç ve yaya trafiğinin aynı anda sokakta bulunmasının hem vatandaşların güvenliğini tehlikeye atacağını hem de esnafın iş yapabilme kapasitesini düşüreceğini dile getirerek, “Mağdur olan yine esnaf ve vatandaş olacak,” dedi.

“PLANSIZLIK MI, VİTRİNLİK KARAR MI?”

Açıklamasının devamında alınan kararın plansız ve günü kurtarmaya yönelik olduğunu öne süren Çiçek, şu soruyu yöneltti:

“Alınan bu karar, planlı, daha önceden düşünülmüş bir karar mıdır? Yoksa günü kurtarmak için ‘dostlar alışverişte görsün, bakın bu bayramda böyle bir uygulama yaptık’ kararı mıdır, bilemiyoruz. Lakin; esnaf bu karara tepkili!”

“BELEDİYEDEN KALICI VE KAPSAMLI BİR DÜZENLEME BEKLENİYOR”

CHP’li Hüseyin Çiçek, İnegöl Belediyesi’ne çağrıda bulunarak çarşının planlı ve programlı bir şekilde hem vatandaş hem de esnafın ihtiyaçlarını gözetecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çiçek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Vatandaş ve esnaf, sadece Elektrik Sokak için değil, İnegöl Belediyesi’nden çarşının bir cazibe merkezi haline getirilip, planlı ve programlı, hem vatandaşı hem de esnafı gözetecek bir düzenleme bekliyor. Bu konuya yerel yönetimin ivedi bir şekilde hassasiyet göstermesini bekliyoruz.”