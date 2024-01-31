Dubai’de düzenlenen International Business Awards 2024 töreninde, iş insanları, CEO’lar, CFO’lar, girişimciler ve uluslararası sektör uzmanlarının bir araya geldiği prestijli etkinlikte Türkiye’yi gururlandıran bir başarıya imza atıldı. LTB Club tarafından düzenlenen etkinlikte "Uluslararası Hasta Memnuniyeti Ödülü"ne layık görülen Erdem Sağlık Grubu adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari Koordinatörü Aybüke Külünk Canlı’ya verildi.

Erdem Sağlık Grubu, LTB Club tarafından düzenlenen etkinlikte "Uluslararası Hasta Memnuniyeti Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari Koordinatörü Aybüke Külünk Canlı aldı. LTB Club tarafından düzenlenen uluslararası etkinlik, sektör liderlerini, vizyonları ve yenilikleri bir araya getiriyor.

Başarılı bulunan sağlık markasına verilen ödül takdim edilirken yapılan açıklamada, "Bu ödül, liderliğinizin, mükemmelliğe olan bağlılığınızın ve dünyanın dört bir yanından hastalara sağladığınız şefkatli bakımın bir kanıtıdır. Erdem Sağlık Grubu, pek çok kişinin hayatında gerçekten fark oluşturmuştur ve bu ödül, büyük katkılarınızın haklı bir takdiridir" denildi.

“Türkiye’nin sağlık turizminde bir marka olması için var gücümüzle çalışacağız”

Ödülü aldıktan sonra konuşan Aybüke Külünk Canlı, "Marifet iltifata tabidir. Bu ödülle birlikte artık çıtayı her gün bir adım daha yukarı taşıyarak Türkiye’nin sağlık turizminde bir marka olması için var gücümüzle çalışacağız. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ederiz" dedi. Erdem Sağlık Grubu’nun multidisipliner branş yapısı ve alanında uzman, deneyimli hekim, hemşire ve sağlık çalışanı kadrosuyla Türkiye’den ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından yılda 1,5 milyonu aşkın hastaya dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduğunu belirten Canlı, sağlık sektöründeki yatırımlarına devam ederek ilerleyen yıllarda İstanbul-Başakşehir’de açmayı planladıkları yeni hastane ile daha geniş kitlelere kaliteli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.