Elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı suç örgütlerine yönelik İstanbul’un yanı sıra Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla illerinde ve Norveç’in Oslo kentinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, İsveç adli makamları tarafından kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K.’nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İsveç ve Norveç emniyet birimleri destek verdi.

Soruşturmalar, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Uyuşturucu madde ithal etme” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütüldü. Yurt dışında gerçekleştirilen ortak çalışmalar neticesinde, üç ayrı organize suç örgütüne ait toplam 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzur ve güvenliğin için uluslararası güçlü iş birliğimizle, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.