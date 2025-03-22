Etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Sudan, Mısır, Yemen, Ürdün, Fas, İran, Çad, Demokratik Kongo, Filistin ve Endonezya gibi ülkelerden öğrenciler yer aldı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, örs dövme, ateş yakma ve yumurta tokuşturma gibi geleneksel Nevruz etkinliklerine katıldı. Ayrıca Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu’nun farklı folklorik dansları sergilendi.

Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen iftar programında kültür çeşitliliği yaşandı. İftar sonrası öğrenciler, Türkçe ve kendi dillerinde şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte ney dinletisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Gazze Ramazan sergisi de yer aldı.

Osmanlı geleneği olan Çınaraltı helva sohbetleri kapsamında öğrencilere güllaç, Osmanlı şerbeti, Pazaryeri helvası ve baklava ikram edildi.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, farklı kültürlerden öğrencileri aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu dile getirdi.