Bakan Yerlikaya, “Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Bakanlık verilerine göre, Gürcistan’dan 8, Almanya’dan 3, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) birer kişi olmak üzere toplam 15 zanlının iadesi sağlandı. Bu operasyonlarla birlikte, mevcut kabine döneminde Türkiye’ye iade edilen suçlu sayısı 407’ye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, iadesi sağlanan zanlıların yerlerini tespit etmek için INTERPOL veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin yanı sıra, istihbarat, narkotik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlar dairelerinin analizlerinden yararlandı.

İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan operasyonel temaslar sayesinde suçluların yerleri belirlendi. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte kırmızı bültenle aranan kişilerin Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Gürcistan’da yakalanan isimler arasında; uyuşturucu ticareti, bilişim yoluyla dolandırıcılık, hürriyeti tehdit, silahlı yağma, çocuk istismarı ve adam öldürme gibi suçlardan aranan A.Ö., S.Ç., İ.K., D.T., İ.Ç., A.Ş., Ö.B. ve İ.K. yer aldı.

Almanya’da uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarından aranan M.Y., Ş.A. ve Ö.G. yakalandı. Yunanistan’da B.Ş., Belçika’da A.G. ve Sırbistan’da K.K. isimli şahıslar Türkiye’ye iade edildi.

Ulusal düzeyde aranan C.K. isimli zanlı ise, KKTC’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının “özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik” suçlarından arandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.