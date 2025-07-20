Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 2 milyon 150 bin paket sigara ile 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri ise 451 milyon 588 bin Türk Lirası olarak bildirildi.

Bakanlık “Dumansız Türkiye” hedefiyle gençlerin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve bağımlılıktan uzak bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.

Yapılan duyuruda, “çalışmaların 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiği ifade edildi. Gençlerin geleceğini korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.