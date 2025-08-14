Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yüksek başarı gösteren emniyet mensuplarının çocuklarını makamında ağırladı.

Gurur kaynağı olan başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden İl Müdürü Yılmaz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde, öğrencilerin gösterdiği azim ve gayretin örnek teşkil ettiğini belirten Yılmaz, "Bu başarılar hem ailelerini hem de bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin her alanda başarılı bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrenciler ve aileleri, kendilerine gösterilen ilgi ve destekten ötürü İl Emniyet Müdürü Yılmaz’a teşekkür etti.