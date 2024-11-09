Bursa’nın inovasyon merkezi ULUTEK Teknopark, sanayi ve teknoloji aktörlerini bir araya getirerek “Bursa Teknoloji Buluşmaları” etkinliğinin ikincisini başarıyla gerçekleştirdi. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Karagöz, “Bursa’nın sanayi alanındaki köklü birikimini, teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında gerçekleştirilen Bursa Teknoloji Buluşmaları, bu yıl yoğun ilgiyle teknoloji ve sanayi dünyasını bir araya getirdi. ULUTEK bünyesindeki 40 firma, 40 sanayi firmasıyla birebir görüşme fırsatı yakalayarak potansiyel iş birliklerini güçlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmelerde teknolojiye dayalı çözümlerle sanayide verimlilik ve inovasyon alanlarında önemli kazanımlar hedeflendi.

“Bursa Teknoloji Buluşmaları ile yeni iş birliklerine imza atıyoruz”

Bursa Teknoloji Buluşmaları’nın sanayiciler ile teknoloji firmaları arasındaki bağı güçlendirdiğine dikkat çeken ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Geçen seneki başarının ardından, bu yıl daha geniş bir katılımla 80 firmayı bir araya getirdik. Her biri alanında uzman firmalarımız ve sanayicilerimiz, 40 oturum boyunca birebir görüşmelerde bulundu ve yeni iş birlikleri için önemli adımlar attı. ULUTEK olarak bizler de Bursa’nın sanayi alanındaki köklü birikimini teknoloji ile buluşturarak oluşacak yeni iş birlikleri ile teknolojiyi ekonominin kalbine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu tür organizasyonlar, teknoloji geliştirme bölgemizin sanayi ile bütünleşmesini sağlıyor. Bursa Teknoloji Buluşmaları’nı önümüzdeki dönemlerde daha da büyüterek bölge ekonomisine katkımızı artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Farklı firmalarla görüşme olanağı bulduk”

ULUTEK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayakol Yazılım firma kurucusu Dr. Nuray Kayakol, “ULUTEK’in kuluçka merkezinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4’er dakikalık aralarla çok farklı firmalarla görüşerek bir sinerji oluşturduk. Bu gibi etkinliklerin Teknopark’ta bulunan firmalar için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” dedi. Etkinliğe katılan sanayi firmalarından AS Aktif Otomotiv yetkilisi Musa Yaman ise, “Bursa’da otomotiv aksesuarları alanında büyümeye devam eden bir firmayız. Teknolojik ihtiyaçlarımız bulunuyor ve bu doğrultuda direkt ulaşamayacağımız firmalarla burada bir araya gelerek teker teker tanışma fırsatı bulduk. Soru işaretlerimizi kaldırıp güzel fikirler sundular. Çok memnun kaldık ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.