Özdağ, kendisini ziyarete gelen herkesin partililerin selamlarını ilettiğini belirterek, onlara duyduğu gururu ve minnettarlığı dile getirdi.

Özdağ mesajında, “Sizinle gurur duyuyor, size içten sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Var olun. Eve dönünce lütfen değerli annelerinize, babalarınıza hürmetlerimi, kıymetli eşlerinize içten selamlarımı iletin. Çocuklarınızı benim için öpün,” ifadelerini kullandı.

Soğuk hava, yağmur ve kara rağmen cezaevi önünde bekleyen partililere teşekkür eden Özdağ, desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.