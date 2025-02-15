Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sendika yöneticisi Mehmet Türkmen’in gözaltına alınması ve TÜSİAD’a yönelik soruşturmayı değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde işçilerimizin helal emeği ve temiz sermaye güvende değildir” diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’te, sefalet ücretine itiraz eden BİRTEK Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı. TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında ise soruşturma açıldı. Türkiye, kirli para baronlarını koruyan, emeğe sahip çıkmayan ve emekçiyi ezen bir ülke olmamalıdır. Emeği, emekçiyi ve emeğe dayalı temiz sermayemizi korumalıyız.”

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Kaynak: Haber merkezi