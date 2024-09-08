Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuksuz yargılanma kararının ardından, Engin Polat'ın da tahliye edilmesiyle ilgili tepkiler sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdağ, Polat ailesinin tahliyesine ilişkin olarak "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanırken, şimdi tutuksuz yargılanacaklar. Polat ailesinin tahliyesinin ardından Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları ve Engin Polat'ı cezaevinden almaya gittiği anlar büyük tepki topladı.

Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Polat ailesinin zenginliklerini ve toplumsal rolünü eleştirdi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz, 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyveleri toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede, hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak birçok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiçbir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil, her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil, emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."

Özdağ'ın "yazamıyorum" ifadesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Kullanıcılar, bu ifadeye karşılık "Ne demek yazamıyorum", "Biz mi yazalım", "Ben bilsem yazardım" gibi tepkiler gösterdi.