Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Ümraniye Oto Sanayi Sitesi’nde sanayi esnafıyla bir araya gelerek, balık ekmek dağıttı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde sabah Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Yıldırım, buradaki ziyaretlerinin ardından Ümraniye Oto Sanayi Sitesi’nde sanayi esnafıyla bir araya geldi. Sanayi içerisinde kurulan stantta tezgah başına geçen Başkan Yıldırım, esnafa balık ekmek ve helva dağıttı.