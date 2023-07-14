Ümraniye Belediyesi tarafından, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlara Ümraniye’de kahvaltıyla başlayan ve mangalla devam eden bir etkinlik düzenlendi. Millet bahçesinde düzenlenen etkinlikte elektrikli araçlarla gezi yapıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlar için Ümraniye Millet Bahçesi’nde program düzenlendi. Program, sabah kahvaltısıyla başlayarak öğlen saatlerinde mangal ziyafetiyle devam etti. Millet bahçesinde gerçekleşen etkinlikte yaşlı vatandaşlara elektrikli araçlarla bir gezi gerçekleştirildi. Engelli merkezi kursiyerleri ise müzik ziyafeti verdi.

“Çok güzel şekilde gezdik dolaştık”

Vatandaş Fatma Demirci, “Sabah kalktık, bizi aldılar. Çok güzel şekilde gezdik dolaştık. Kahvaltımızı yaptık, hepsinden Allah razı olsun. Saz çaldılar, türkü söylediler, eğlendik. Hepsine teşekkür ederiz” dedi.