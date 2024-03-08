Ümraniye Belediyesi, yeni dönemde meclis üyeliğine aday isimleri düzenlenen tanıtım programında tanıttı.

Ümraniye Belediyesi, yeni dönemde meclis üyeliğine aday isimleri düzenlenen program ile tanıttı. Ümraniye Belediyesi nikah salonunda düzenlenen tanıtım törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda partili katıldı. Kürsü konuşmalarının ardından Ümraniye Belediyesi tarafından önceki dönemde yapılan projelerin sunumu yapıldı. Sunumun ardından İsmet Yıldırım partililere seslendi.

"Gerçek sevginin kaynağı aşk ile çalışmaktır"

Tanıtım programınsa konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bizim milletimiz herkesi bir kenara, Cumhurbaşkanımızı bir kenara koyuyorsa bunun sebebi bu kervanın en önde, en hızlı ve en uykusuz koşanın o olmasıdır. Reklam ve algı gibi kaynakların ömrü, hakikatle buluşuncaya kadar gerçek sevgi samimiyettir. Gerçek sevgi liyakattir, gerçek sevginin kaynağı aşk ile çalışmaktır. Bunları başardığımız takdirde milletimizin kalbinde ve gözünde her türlü yapmacık hikayeden arındırılmış saf bir sevgi göreceksiniz” dedi.