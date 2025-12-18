Edirne’nin İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi’ne veri girişiyle ilgili pazar yerinde gıda ürünlerine yönelik fiyat tespit çalışması gerçekleştirdi.

İpsala ilçesinde kurulan pazar yerinde yapılan denetimlerde, sebze ve meyve başta olmak üzere satışa sunulan gıda ürünlerinin fiyatları kayıt altına alınırken, aynı zamanda mevzuata uygunluk kontrolleri de yapıldı.

Hijyen ve etiketler mercek altında

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin hijyen ve saklama şartları ile etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerle hem tüketicinin korunması hem de piyasa fiyatlarının sağlıklı şekilde izlenmesi amaçlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerlerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.