Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, yılbaşı gecesi işletmelerin kapanış saati 03.30’a uzatıldı.

Haftalık olağan encümen toplantısında 151 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri dolayısıyla işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda, normal günlerde saat 00.00’a kadar hizmet veren işletmelerin, yılbaşı gecesi saat 03.30’a kadar açık kalmasına izin verildi.

Encümende ayrıca Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerindeki taksi durak yerlerinin kiralama ihaleleri gerçekleştirildi. Kartepe Uzunçiftlik Taksi Durağı 4 milyon 268 bin lira, Başiskele Kent Taksi Durağı 1 milyon 4 bin 100 lira ve İzmit Umuttepe Taksi Durağı 1 milyon 757 bin 200 lira bedelle 10 yıllığına kiralandı.

Kurallara uymayan araçlara ceza yağdı

Öte yandan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince özel halk otobüslerine yönelik yapılan denetimlerin raporları da encümende karara bağlandı.

Talimatlara aykırı aksesuar bulundurma, hasarlı araçla çalışma, fazla yolcu alma ve yolcuya kötü muamele gibi çeşitli ihlallerden dolayı 135 araca toplam 398 bin 655 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca trafikte vatandaşlarla tartıştığı ve huzuru bozduğu tespit edilen bir şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.