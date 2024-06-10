Ümraniye’de YKS sınavından çıkan öğrenciler belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte halay çekerek sınav stresini attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı.

Ümraniye Belediyesi ilçe genelinde YKS sınavına giren öğrencilere özel etkinlik düzenledi. Belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Bazı öğrenciler halaylar çekerken bazı öğrenciler ise oyunlar oynadı.

“Sınav sonrası iyi geldi”

Programa katılım sağlayan Ahmet Aslan, “Sağ olsun Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’ın destekleriyle sınav sonrası gençlere motivasyon olsun diye bu tarz bir program düzenlendi. Halay ve horon eşliğinde eğleniyoruz. Simit ve çay ikramları da var. Sınav sonrası hepimize iyi geldi” diye konuştu. Etkinliğe katılan Kübra Karabut ise, “Bir yıl boyunca yaşadığımız tüm stresi bugün burada attık. İyi ki Ümraniyeliyim, başka bir açıklaması olamaz” diye konuştu.