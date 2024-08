Ümraniyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Ünal Memiç CEO’luk görevinden ayrılan Nicolas Anelka ile ilgili, “Ben göreve geldikten sonra Anelka’nın dokunduğu bir yer göremedim. Kendisinin CEO’luk yapmaktan çok takıma oyuncu getirme peşinde olduğunu görünce de açıkçası önüne set çekmek istedik” dedi.

Ümraniyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ünal Memiç, takımın gidişatı, kulüp eski CEO’su Nicolas Anelka ile yolların ayrılma hikayesi, Mesut Özil ile altyapı projesi, ekonomik sürdürülebilirlik ve kulübün hedeflerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel olarak anlattı. Ligde 6 puanla 6. sırada yer alan Ümraniyespor’un şu anki gidişatından memnun olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Memiç, “Şu an için memnunuz. Başlangıçlar tabii ki çok önemlidir. 3 haftada 6 puan aldık ve 6. sıradayız. Gayet iyi bir durum olarak görüyoruz. Beklediğimiz yerdeyiz açıkçası” diye konuştu.

“Anelka’nın CEO’luk yapmaktan çok, takıma oyuncu getirme peşinde olduğunu görünce önüne set çekmek istedik”

Bir dönem CEO’luk görevini üstlenen fakat sonrasında ağır eleştiriler yaparak kulüpteki görevinden ayrıldığını açıklayan Nicolas Anelka ile yolların neden ve nasıl ayrıldığını açıklayan Ünal Memiç, “Biz yeni yönetim olarak 28 Haziran’da göreve geldik. Geldiğimizde Anelka kulüpte zaten görevliydi. Bazı anlaşmazlıklar oluştu. Maalesef burada kurguyu gerçekleştirememiş. Biz de buraya geldiğimizde bunu gördük. Anelka gibi bir dünya yıldızından kulübün vizyonunu, şeklini şemalini, gidişatını değiştirmesini beklersiniz. Ben göreve geldikten sonra Anelka’nın dokunduğu bir yer göremedim. Tabii geldikten sonra bizim de kendisinden taleplerimiz oldu. Kendisinin CEO’luk yapmaktan çok takıma oyuncu getirme peşinde olduğunu görünce de açıkçası önüne set çekmek istedik. Sonuçta bu takımın bir hocası ve sportif direktörü var. Düşünsenize ben bir oyuncu alıyorum, Tuncay hocanın haberi yok ve diyorum ki ‘Al bunu oynat’. Sizce bu tutar mı? Tutan bir örneğe daha şahit olmadım. Dolayısıyla biz set çekince o alanın daraldığını hissetti. Bizim ondan beklentilerimiz farklı taraftayken o daha çok takım odaklı ilerlemeye çalışınca bir anlaşmazlık oluştu. Yolları ayırdık ve kendisi de devam etmek istemediğini gelip bize söylemek yerine sosyal medya hesaplarından paylaştı. Giderken de çok çirkin ifadeler kullanarak gitti. Biz 28 Haziran’da göreve başladık sanırım Nicolas Anelka mesaj attığında 7 veya 8 Temmuz’du. Daha taze, yeni gelmiş, 10 günlük bir yönetim var karşısında ama yapılanlarla ilgili demeç verip kulübün UEFA’ya borcu var gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Zaten bizim burada olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de sürdürülebilir bir ekonomiye getirip borçları kapatmaktı, problemleri gidermekti. Onun açıklama yaptığı günün, 3 gün sonrasında da zaten bütün borçlarımızı kapatıp tahtamızı açtık. Planlanan bir programdı bu ve programı o da biliyordu. Bilmesine rağmen böyle bir şey yaptı. Anladığım kadarıyla, ‘Bunlar güçlü geliyorlar, paraları da ödeyecekler, 2 gün sonra ben burada bir şey söyleyemeyeceğim.’ Biz de şok olduk ve ne yapacağımızı şaşırdık. Onun söylediklerinden sonra basın açıklaması yapmayı düşündük ama bu sefer karşı tarafa söz hakkı doğacaktı. Buna da çok prim vermek istemedik ve o yüzden o gün bunu açıklama gereği duymadık” ifadelerini kullandı.

“Takım bütçemiz şu an 3 milyon Euro”

Anelka’nın ayrılığı sonrası CEO modelini sürdürmediklerini aktaran Memiç, “CEO modelinden şu anda çıktık. Kulübümüzün bir sportif direktörü var ve takımın oluşumunu onunla yürütüyoruz. Tabii Tuncay hocamızla beraber ve onun istekleri doğrultusunda, kendi ekonomimiz içerisinde takımı dizayn etmeye çalışıyoruz. Şu an 20 takım içerisinde bütçesi en düşük takımlardan biriyiz. Bizim takım bütçemiz şu an 3 milyon Euro. Çok mütevazı bir kadromuz var. Biz bu kadroyu kurarken hem ekonomiye, hem de takımın dinamiklerine bakarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Uçuk, bütçesi yüksek hiçbir transferin peşinden koşmadık” açıklamasında bulundu.

“Güçlü bir ekonomiyle dizayn etmezseniz mutlaka bir yerde sıkıntı yaşarsınız”

Kulüp yönetimlerinde sürdürülebilir ekonominin önemine vurgu yapan Ünal Memiç, “Kısa vadede aslında yeni yönetimin birçok şeyi hallettiğini düşünüyorum. Takımın çehresi, stadın çehresi, yeni sponsorluklar, sürdürülebilir ekonomi için içeriye dahil ettiğimiz birçok firmamız var. Kısa vadede bunları halletmemiz gerekiyordu. Çünkü bu işin temel özü, ekonomi. Eğer siz güçlü bir ekonomiyle bunu dizayn edemezseniz devamında mutlaka bir yerde sıkıntı yaşarsınız. Takım 3 hafta üst üste kazansa bile futbolcu parasını almasa 4. haftada da kazanabilmeyi umuyor muyuz hiçbirimiz? Bu işin matematiği budur. Önce aşağıdan yukarı doğru insanların mutlu olması lazım. En aşağıda tesiste çalışan personelden tutun yönetim kuruluna kadar bu bir silsile. Bu silsile bence aşağıdan yukarıya gelmelidir ki yukarıya bu mutluluk başka şeylerle yansır. Bu sefer biz de daha motive olur, daha şevkle çalışırız” şeklinde konuştu.

“Otelin işletmesi Ümraniyespor’da, altyapı tesisinin işletmesi Mesut Özil’de olacak”

Eski futbolcu Mesut Özil ile Ümraniyespor’un ortaklığında bir altyapı ve tesis projesi olduğunu ifade eden Ünal Memiç, “Sürdürülebilir ekonomi için büyük bir altyapı projesi var. Sevgili Mesut Özil, belediyemizin bize tahsis ettiği arazinin bir bölümünü altyapı tesisi yapmak için bize bir teklifte bulundu. Geldiğinde çok memnuniyetle karşıladık. Mesut Özil gibi bir markanın hemen yanı başımızda böyle bir organizasyon yapmak istemesi çok hoşumuza gitti. Dolayısıyla olaya şöyle yaklaştık; yanımızdaki arazide bizden bağımsız bir Mesut Özil okulu değil de bizimle entegre, Ümraniyespor’un da altyapısını da ona teslim edeceğimiz bir organizasyon olmasını ilettik. Dolayısıyla onun da hoşuna gitti. Mesut, Avrupa’da yetişmiş, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde oynamış, önemli bir değer. Kendisinin de projesi Almanya’daki sistemi buraya oturtabilmek. Tek amacı bu. Herhangi bir maddi beklentisi de yok. Biz ona şu teklifle gittik; dedik ki, ‘Bize de burada 1 otel ve 2 saha projesi yapmanı rica edeceğiz, kendi tesisini ve antrenman sahalarını da yap’. O da açıkçası çok sıcak baktı. Projenin içinde otel var. Bu bir sporcu oteli ve İstanbul’a deplasmana gelen bütün takımları burada ağırlamayı planlıyoruz. Önünde de 2 tane sahası olacak. Bu ekonomiyi de Ümraniyespor’a entegre edeceğiz. Otelin işletmesi tamamen Ümraniyespor’da olacak. Altyapı tesisi ve altyapı tesisinin işletmesi de Mesut Özil’in bizzat kendisinde olacak. Şu anda son aşamaya geldik”

“Mesut Özil’in tek amacı Avrupa’daki sistemi Türkiye’ye getirmek”

Mesut Özil’in tek amacının Avrupa’daki sistemi Türkiye’ye getirmek olduğunun altını çizen Memiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek amacı Avrupa’daki sistemi buraya getirip burada bir şeyleri başarmak, futbolcu üretimini sağlamak. Avrupa’daki pek çok ülkeye baktığınız zaman nüfusu bizimkiyle kıyaslanamayacak kadar. Ama çıkan futbolculara baktığınız zaman diyorsunuz ki 85 milyonluk ülkede nasıl oluyor da bu futbol endüstrisinde yıldız çıkaramıyoruz. Parmakla sayılabilecek kadar az maalesef. Dolayısıyla inşallah hedeflerimiz arasında bu işi Mesut Özil ile birlikte bir yerlere taşımak var.”

“Transfer çalışmalarımız devam ediyor”

Takıma takviye yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Ünal Memiç, “Elimizden geldiğince bütün eksiklerimizi tamamlayacağız. Şu an 1-2 bölgede eksiğimiz ve 1-2 bölgede de alternatif futbolcuya ihtiyacımız var. Onlarla da şu anda görüşmeler devam ediyor. Transferi yapmak için değil ekonomiyi, takım yapısını ve en önemlisi hocamızın da isteğini düşünerek yapmanın peşindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

“1. Lig’deki her takım Süper Lig hayali kuruyordur”

Süper Lig’in hayalini kurduklarını belirten Memiç, “Hedef Süper Lig demek çok büyük, iddialı bir cümle. Fakat buraya geldikten sonra bunu düşünmedik dersem yalan olur. Her takım bunu düşünüyordur, 1. Lig’deki her takım bu hayali kuruyordur. Tabii ki bizim de hayalimiz. Gerçekleşebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her şeyden öte bunun için buradayız” diye konuştu.

“Süper Lig’den daha zorlu bir lig”

Süper Lig’e çıkma yolunda kendilerini en çok hangi takımın zorlayacağı yönünde gelen soruya cevap veren Ünal Memiç, “Şu ya da bu diyemiyorum. Söylemlerle puan durumu tutmayabilir. Başlangıç güzeldir ama bitiş çok önemlidir. Bu ligin çok daha farklı dinamikleri var. Süper Lig’den daha zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum. O günün şartlarının futbolcuyu ve takımı çok etkilediğini düşünüyorum. Ankaragücü-Ümraniye maçından önce Ümraniye, Ankaragücü’nü yener diye kesin bir şey söylenemezdi. Ankaragücü maça favori olarak çıktı ama futbol sahada oynanıyor. O günkü psikoloji, ruh hali, futbolcuların isteği birçok şeyin önünde. Futbol artık eskisi gibi tamamen teknik değil, atletizm çok önemli dünya futbolunda” değerlendirmesinde bulundu.

Young Boys’un da Galatasaray’ı atletizm farkıyla elediğini hatırlatan Memiç, “Sen çift forvetle çıkıp orta sahayı boşaltıp atletik adamların karşısına çıkarsan seni paramparça ederler. Ki biz bunu yaşadık ve gördük. Adamlar ligde sonuncu ama gelip burada Galatasaray ile kora kor mücadele etti, daha fazla gol pozisyonu var. 30 milyon Euro’luk bir para bir maçta uçup gitti” sözlerini kaydetti.

“Real Madrid ve Arsenal’i de buraya getireceğiz”

En önemli hedeflerinin altyapı sistemini önemli yerlere getirmek olduğunun altını çizen Ünal Memiç, “Hedefimiz altyapıyı Mesut Özil ile birlikte bir yere getirmek. Gelecek olan gençleri de burada oynatıp dünya pazarına sunmak. Mesut Özil’in Real Madrid ve Arsenal gibi bağlantıları, kanalları da var. O buraya bunu kurduğunda o kulüpleri de buraya getireceğiz. Organizasyonlar ve hazırlık maçları yapacağız. İşin aslında temeline indik. Aslında iş orada, kaynak orada ama kimsenin sabrı yok. Sabır olmayınca bu sefer eldekini harcıyorsun, eldeki bitince de artık ben gideyim deyip gidiyorlar. Türkiye’nin futbol endüstrisindeki mevzu da bu değil mi? Yöneticiler sürekli değişiyor” diyerek sözlerini tamamladı.