27 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos’ta sona erecek tercih süreci öncesinde SUBÜ’nün fakülte ve meslek yüksekokullarının tanıtıldığı ‘Tercih Günleri’ etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos’ta sona erecek tercih süreci öncesinde üniversite adaylarına yönelik olarak ‘Tercih Günleri’ etkinliği düzenledi. Üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı olarak yayınlanan ve 3 gün süren etkinliğin ilk gününde sırasıyla Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi; ikinci gününde sırasıyla Ziraat Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleriyle birlikte tanıtıldı.

Etkinliğin son gününde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SUBÜ’nün 12 meslek yüksekokuluna ve ön lisans eğitimine yönelik genel bilgiler paylaştı. Kapanış programında ise Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu. Yayının tamamı ile özel olarak bölüm ve fakültelere yönelik videolara YouTube kanalı SUBÜ Haber’den izlenebiliyor.