Ersoy'un paylaşımına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran’da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart tarihinde yapılacak.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında; Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim’de uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz’da yapılacak.
Ersoy, adayların 2026 Sınav Takvimi’ne ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirterek tüm adaylara başarılar diledi.
Kaynak: HABER MERKEZİ