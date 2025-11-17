Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’ın volkanik kökenli olmadığı, bütünüyle tektonik süreçler sonucunda meydana geldiği ifade edildi. Jeologlar, bölgede ne aktif ne de potansiyel bir volkanik oluşumun söz konusu olduğunu vurguluyor.

Uludağ’ın kayaç yapısının da volkanik alanlarda görülen karakteristik özellikleri taşımadığı belirtilirken, uzmanlar dağın patlama ya da lav üretme gibi bir jeolojik yeteneğe sahip olmadığının altını çiziyor.

İddiaları değerlendiren uzmanlar, Uludağ’ın patlama ihtimalinin bulunmadığını ve dolayısıyla İstanbul’un etkilenmesi gibi bir senaryonun gerçeklikle bağdaşmadığını belirtti.

Ayrıca Marmara Bölgesi’nde bilinen tektonik riskin bir volkanik oluşumdan değil, deprem kaynaklı olduğuna dikkat çekiliyor. Bilim insanları, kamuoyunun doğrulanmamış söylentiler yerine gerçek deprem hazırlıklarına odaklanması gerektiğini vurguluyor.