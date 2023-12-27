Bu sınava giren her öğrenci lise döneminde gördüğü tüm konuları bu sınav üzerinde gerçekleştirecektir.

Bu sınava giren öğrenciler Türkiye genelinde bir sürü öğrenci ile yarışıyor olup sıralama ve aldıkları puan ile bir yerlere yerleşebilecek ve seçtikleri meslekleri hakkında eğitim öğretime başlayacaklardır. Bu sınav sistemi birçok kez değişmiş olup artık yeni sisteme göre iki kısımdan oluşmuştur, ilk aşama tyt temel yeterlilik yani 2 senelik ön lisans meslek seçimi yapmak isteyen öğrencilerin gireceği sınavdır. İkinci aşama ise lisans öğrencilerinin meslek seçimi yapmak için gireceği sınavdır. Bu aşamada her ikisine giren öğrenci ise 4 senelik bir bölüme yerleşecektir.

Sınava nasıl çalışır?

Herkesin ders çalışma stili farklılık gösterebilir. Ama en doğru çalışma yöntemleri arasında istikrar tekrar ve düzenli çalışma yöntemleri izlenmiştir. Ve bu yöntemlerle başarıya daha çabuk ulaşılmıştır. Yani 1 seneye yayılmış bir çalışma süreciniz varsa daha rahatsınızdır çünkü bu süre içinde daha planlı daha düzenli çalışırsınız test çözme konuyu anlama olanağınız ve tekrar yapma durumunuz daha da yüksektir.

Ama kısa vadeli bir çalışma durumunda her zaman daha pratik çalışma programları düzenlersiniz örneğin 1 hafta içinde 2 konu çalışmak ve 500 soru çözmek yerine 1000 4 konu çalışıp 1000 soru çözersiniz. Bu yüzden en mantıklı yöntem her gün küçük küçük planlar dâhilinde konu çalışıp tekrar yapıp küçük notlar ile test çözerek pekiştirmektir.

Sınava yönelik çalışmalar nasıl olmalıdır?

İlk önce ders programınızı gözden geçirin ve kendinize ilk önce başlangıç için yapabileceğiniz bir program oluşturun. Hocalarımız ve herkesin söylediği gibi dersi derste dinleyin ve not alın bu işinize yarayacaktır. Kendine bir çalışma formatı uygula ona göre çalış molalar ver ve kafanı derse odakla ve dağınık çalışmamaya özen göstermelisiniz dağınık olan kafa bölünür ve odaklanamaz.