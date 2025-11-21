Kuruluşunun 81’inci yılı dolayısıyla Selimiye’nin gölgesinde bir araya gelen Edirne Ticaret Lisesi’nden Yetişenler Derneği Üyeleri, okul öğrencilerinden oluşan bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi.

Okul mezunları, öğrenciler ve öğretmenler okul bandosu eşliğinde cadde boyu yürüyüş gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlik çevredekiler tarafından da ilgiyle izlendi.

Atatürk heykeli önünde bir araya gelen katılımcılar, çelenk sunumunun ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan okulun 1977 mezunlarından ve Edirne Ticaret Lisesi’nden Yetişenler Dernek Başkanı Mehmet Çoğ, "Bizim hikayemiz 1944 yılında Edirne Ticaret Lisesi’nin kuruluşuyla başladı. Bu yıl 81 yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün mezunlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Herkesle iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Yolu ticaret listesinden geçen herkesin Edirne Ticaret Lisesi ailesi ile bir arada yürümeye devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mezun olduğu okulda Müdür olarak görev yapan Ali Sakarya, okulun kuruluşunun 81’inci yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Burada törenin sona ermesinin ardından Saraçlar Caddesi’nden 25 Kasım Stadyumu’na kadar okul bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi ve bu anlar telefonlara kaydedildi.