Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, üniversiteye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine 4 GB hediye internet kartı dağıttı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede eğitim gören ve 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girecek olan 12’nci sınıf öğrencilerini okullarında ziyaret ederek 4 GB hediye internet kartı verdi. Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminde de okulları gezerek 2 GB internet dağıtan Soykan, öğrencilere verdiği sözü tutarak bu sefer 4 GB hediye internet dağıttı. Öğrencilere girecek oldukları sınav öncesinde başarılar temennisinde bulunan Soykan, “Eğitimde internetin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlçemizde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize böyle bir destekte bulunmak istedik. Onların eğitimlerine bir nebze olsun katkımız olacaksa bu bizi çok mutlu eder. Birçok okulumuzu ziyaret ettik ve hediye internet kartlarını dağıttık. Sınava kısa bir süre kaldığı için gidemeyeceğimiz okullar olursa olsa bile öğrencilerimize hediye internetlerini mutlaka ulaştıracağız. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.