Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasından sağlık alanlarında farklı projelere adım atılacak.

Bilecik İl Sğlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tuğrul Zeytin ile Ezcazı Utku Balcı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan katıldı.

Gerçekleşen toplantıda iki kurum arasında yapılabilecek projeler hakkında konuşuldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi adına atılabilecek durumları değerlendiren katılım üyeleri Bilecik’i üniversite ve sağlık alanında daha da geliştirebilecek adımlar atılacağını belirtti.