Ünlü astrolog Kassandra, dünya gündemini etkileyen üç önemli tarihi değerlendirerek çarpıcı bir açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının, gökyüzünde Ay ve Anteres yıldızının kavuştuğu bir döneme denk geldiğini belirten Kassandra, Anteres'in askeri hareketlilik, savaş ve saldırı anlamlarına geldiğini vurguladı. Bu kavuşumun, gaddarlık, dünya hırsı ve acımasızlık etkilerini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Rusya'nın haritasındaki Satürn'ün Kova burcunda yer almasının önemli bir gösterge olduğunu söyleyen astrolog, özellikle 6 Mart'ta Mars'ın Kova burcuna geçmesiyle birlikte gerilimlerin artabileceğini belirtti. 13 Mart'ta yaşanacak Satürn-Mars kavuşumunun ise gerilimleri zirveye taşıyabileceğini öne sürdü. 11 Mayıs'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçişi ise dünya liderlerinin ani gerilimlere işaret edebileceğini dile getirdi.

Mars Retro'sunun 30 Ekim'de başlamasının dünya genelinde ciddi krizlere, siyasi anlaşmazlıklara, çatışmalara ve savaşlara neden olabileceğini söyleyen Kassandra, İkizler burcunda gerçekleşecek bu süreçte siber saldırılar, hava saldırıları ve iletişim ağlarının sınırlandırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

Astrologa göre, savaşın tarafları arasında Rusya, Ukrayna ve birçok ülke kayıplar yaşayacak. Enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığının zirve yapması, gıda ve akaryakıt fiyatlarının artması bekleniyor. Kassandra, barışın önemine vurgu yaparak, liderlerin geri adım atmaması durumunda büyük insan kayıpları yaşanabileceğini ifade etti. Ancak, savaşın kısa sürede sonlanmasının beklenmemesi ve barışın bir an önce sağlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.