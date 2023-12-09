Üsküdar’da ünlü bir baklavacının şubesine giren bir şahıs, tatlı siparişini beklediği sırada tezgahtarın ceketinden el çabukluğuyla cüzdanını çaldı. Şahıs, cüzdanı arka cebine koyduktan sonra soğukkanlı biçimde sipariş verdiği tatlıyı bekledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 10.50 sıralarında Üsküdar Murat Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ünlü bir baklavacı dükkanına giren bir şahıs, tezgahtara şekerpare almak istediğini söyledi. O esnada arkasını dönerek tatlıyı kutuya koymaya başlayan tezgahtarı gören hırsız, sandalyede ceketin asılı olduğunu gördü. Şahıs, yanında bulunan boş sandalyeye oturarak tezgahtarla konuşmaya devam etti.

“Ağabey, tatlı bir kilo olsun”

Tam bu sırada eliyle ceketi yoklayan şahıs, el çabukluğuyla içerisinde bin 800 lira olan cüzdanı çalarak arka cebine koydu. Cüzdanı çaldıktan sonra soğukkanlı ve rahat tavırlarla ayağa kalkan şahıs, “Ağabey, tatlı bir kilo olsun” diyerek rahat tavırlarla siparişini beklemeye başladı. Şahıs, siparişini aldıktan sonra içinde para bulunan cüzdanla birlikte gözden kayboldu. Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.