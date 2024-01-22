Farklı üniversitelerden 20 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, ünlü kişilerin belgesellerinin nasıl kullanıldığını inceledi. Araştırma, belgesellerin objektif bir biçimde tasarlanmadığı, imaj ve itibar çalışması olarak düşünüldüğü, sıkıcı olduğu ve özel yaşamlarına odaklanarak izleyicilere bilinmeyen bilgileri sunduğunu ortaya koydu.

Akademisyen Dr. Merve Çelik Varol, 20 iletişim fakültesi akademisyeninin katılımıyla ünlü kişilerin belgesellerinin yeni nesil bir halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanıldığını inceledi. Katılımcılar, genel olarak dijital platformlarda yayınlanan ünlü belgesellerin halkla ilişkiler aracı olarak görüldüğünü ifade ederken, bu belgesellerin bireylerin kişisel markalama sürecine katkıda bulunan iletişim araçları olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırma ayrıca, belgesellerin objektif bir biçimde tasarlanmadığı, imaj ve itibar çalışması olarak düşünüldüğü, sıkıcı olduğu ve özel yaşamlarına odaklanarak izleyicilere bilinmeyen bilgileri sunduğunu ortaya koydu.

“Daha eğlenceli ve ilgi çekici hazırlanabilir”

Araştırmaya imza atan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Merve Çelik Varol, araştırmanın literatürde yer alan benzer çalışmalardan farklılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Araştırma, konu ele alış biçimi ve kullanılan araştırma metodolojisiyle alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Araştırmanın sonuçları, iletişim çalışmaları veya belgesel yapımında görev alan uzmanlar tarafından kullanılarak daha etkili ve inandırıcı iletişim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, bazı katılımcıların belgeselleri sıkıcı bulduğu geri bildirimleri dikkate alınarak, daha eğlenceli ve ilgi çekici belgeseller hazırlanabilir.”